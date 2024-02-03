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ПОКУПАЙТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ⟩ Глоба назвал знак Зодиака, который сорвет жирный куш в феврале

Limon.ee
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Лотерея. Снимок иллюстративный.
Лотерея. Снимок иллюстративный. Фото: easyclickshop/Shutterstock

Всемирно известный астролог Павел Глоба в прогнозе на февраль 2024 года выделил единственный знак Зодиака, который сорвет настоящий куш.

Представители земного знака - главные счастливчики февраля. Перед Девами откроется денежный коридор: им стоит приготовиться к финансовой фортуне. Жизнь покажет новые источники дохода.

Кроме того, можно ждать позитивных перемен на работе: это может быть премия или участие в перспективном проекте, который принесет не только хорошую прибыль, но и бесценный опыт и полезные знакомства. На финансовых аспектах звезды не остановятся: созвездия будут благоволить Девам во всех начинаниях, особенно повезет творческим представителям знака - писателям и художникам.

Февраль подарит Девам море эмоций, а также запустит реализацию планов. Павел Глоба советует не бояться перемен, последний месяц зимы перевернет жизнь Дев, но только в лучшую сторону.

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