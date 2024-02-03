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Андрей Данилко о запрете въезда в ОАЭ: «Это совершенно точно личная месть»

Limon.ee
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Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне.
Андрей Данилко (Верка Сердючка) в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Украинскому артисту Андрею Данилко запретили въезд в ОАЭ после его выступления на корпоративе в Дубае в 2022 году. Тогда он со сцены выразил поддержку родному народу. В связи с этим власти ОАЭ решили пожизненно запретить ему въезд по причине якобы «разжигания межнациональной розни», однако официальная причина до сих пор не озвучена и не прописана ни в одном документе, пишет УНИАН

Данилко прокомментировал данную ситуацию. В разговоре с журналистом «Гордона» он сказал, что до недавнего времени не знал о запрете. Он убежден, что на это повлияли российские власти.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести», - сказал Данилко.

Несмотря на это Данилко сохранил оптимизм и заверил, что продолжит поддерживать Украину на международной арене.

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