2 февраля в 11:00 в Русском театре прошёл первый показ спектакля для самых маленьких «Желтый аист». Эта китайская сказка появилась в репертуаре театра в рамках театрального проекта «С миру по сказке», приуроченного к Году культурного многообразия.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Чайная церемония и возможность попробовать аутентичный напиток: китайская сказка в Русском театре
В течение всего 2024 года команда Русского театра будет знакомить юных зрителей со сказками разных народов мира, их национальными традициями и особенностями.
Сцена RING на время спектакля превратится в китайский чайный дом. С настоящей чайной церемонии, о которой не только рассказывают, но и показывают традиционный процесс и даже предлагают возможность попробовать аутентичный китайский напиток, начинается постановка. А затем перед зрителями появятся герои национальной сказки «Желтый аист», действие которой и происходит в чайном доме.
Знаменитый театр теней, традиционная музыка, легенды древнего Китая - в спектакле для детей «Желтый аист» в Русском театре.
В ролях: Карин Ламсон и Александр Домовой
Режиссер: Даниил Зандберг
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