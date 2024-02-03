Звезда «Пятьдесят оттенков серого» призналась, что получает письма из тюрьмы

Появившись в «Шоу Грэма Нортона», звезда картины «Пятьдесят оттенков серого» рассказала о своих фанатах, когда актер Стерлинг К. Браун объявил, что поклонники восхваляют его за то, что он «изменил их жизнь».

«Люди все еще подходят ко мне, чтобы обнять и сказать мне, что шоу изменило их жизнь. Как это обеспечило им определенную форму катарсиса. Я не знал, что это будет иметь такое влияние. Это было действительно здорово», - признался актер.

Тем временем Дакота ответила: «Со мной такого никогда не случается. Я просто получаю письма от мужчин в тюрьме и очень странные вещи на почту!»

Актриса пришла на шоу, чтобы обсудить присоединение к вселенной Marvel и свою роль в картине «Мадам паутина».

Отвечая на вопрос о выполнении собственных трюков, она сказала: «Я прошла однодневный курс каскадерского вождения, и это было самое веселое, что я когда-либо делала».