В четверг, 2 февраля, на 77 году жизни умер Карл Уэзерс, бывший игрок НФЛ, оставивший свой след в Голливуде благодаря роли боксера Аполло Крида в первых четырех фильмах «Рокки». Об этом сообщает Deadline.
Умер звезда «Хищника» и четырех частей «Рокки»
Он также известен по таким фильмам, как «Хищник», «Счастливчик Гилмор» и «Мандалорец». Менеджер Мэтт Любер рассказал журналистам, что Уэзерс умер во сне в своем лос-анджелесском доме.
«Карл был исключительным человеком и прожил необыкновенную жизнь, - сообщил он. - Он оставил заметный след в кино, телевидении, искусстве и спорте и получил признание во всем мире и среди нескольких поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом».
Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане, его кинематографическая карьера длилась 50 лет, за это время он успел сняться в 75 фильмах и сериалах. Уэзерс пережил поздний ренессанс карьеры и знаком новому поколению фанатов по сериалу «Мандалорец». В нем он сыграл роль охотника за головами Грифа Карга, ставшего чиновником и союзником главного героя.
Помимо прочего, Уэзерс озвучил роль бойца Карла в оскароносной «Истории игрушек 4».
В довершение всего, он делал шаги на режиссерском поприще: снял два эпизода «Мандалорца» и также имел отношение к сериалам «Закон и порядок» и «Медики Чикаго».