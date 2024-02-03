Умер звезда «Хищника» и четырех частей «Рокки»

Он также известен по таким фильмам, как «Хищник», «Счастливчик Гилмор» и «Мандалорец». Менеджер Мэтт Любер рассказал журналистам, что Уэзерс умер во сне в своем лос-анджелесском доме.

«Карл был исключительным человеком и прожил необыкновенную жизнь, - сообщил он. - Он оставил заметный след в кино, телевидении, искусстве и спорте и получил признание во всем мире и среди нескольких поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом».

Уэзерс родился 14 января 1948 года в Новом Орлеане, его кинематографическая карьера длилась 50 лет, за это время он успел сняться в 75 фильмах и сериалах. Уэзерс пережил поздний ренессанс карьеры и знаком новому поколению фанатов по сериалу «Мандалорец». В нем он сыграл роль охотника за головами Грифа Карга, ставшего чиновником и союзником главного героя.

Помимо прочего, Уэзерс озвучил роль бойца Карла в оскароносной «Истории игрушек 4».

В довершение всего, он делал шаги на режиссерском поприще: снял два эпизода «Мандалорца» и также имел отношение к сериалам «Закон и порядок» и «Медики Чикаго».