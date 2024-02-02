ФОТО ⟩ Борющаяся с онкологией звезда 90-ых обнажила грудь и показала шрамы от мастэктомии

«Я сказала врачу: "Вырежьте всю опухоль. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вырезали все. Хочу увидеть дыру в своей груди, когда вы закончите. Я не умру от этого"», - вспоминала 58-летняя Линда во время откровенного интервью. При всем при этом настроена знаменитость весьма воинственно: по ее собственным словам, понимая, что она находится одной ногой в могиле, Евангелиста готова бороться за жизнь.

Бесстрашное признание оценила общественность, для которой ее возвращение на подиум стало настоящей сенсацией, а поклонники модели со всего мира выразили ей колоссальную поддержку. Линда же теперь появляется на публике все чаще, а на днях даже стала лицом немецкого журнала Zeit Magazine. Причем Евангелиста не просто появилась на обложке глянцевого издания: она обнажила свою грудь и продемонстрировала шрамы от пережитой операции.

Обложку журнала Линда разместила в своем аккаунте в Instagram. В интервью она призналась, что никогда не думала, что однажды снова вернется к работе. Ну а авторы материала окрестили ее примером для подражания.

Подписчики Евангелисты, в свою очередь, благодарят ее за честность и пишут теплые слова поддержки: «Спасибо, Линда! Я тоже пережила рак груди, и я ценю твою уязвимую честность. Ты прекрасна!», «Неудержимая! Восстань, словно Феникс», «Спасибо! От одного страдающего раком другому. Ты потрясающая и вдохновляющая».