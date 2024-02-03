ГОРОСКОП НА 3 ФЕВРАЛЯ ⟩ Близнецов ждут трудности на работе, а Дев – разногласия с коллегами

Этот день характеризуется присутствием как позитивных, так и негативных тенденций. Для того, чтобы последние проявились в наименьшей степени, следует проявлять не только осторожность, но и разборчивость в отношениях и знакомствах. В этот день многие люди склонны хитрить, выдавать желаемое за действительное, говорить то, что другие хотят от них услышать; нужно не только сопротивляться этому стремлению, но и избегать излишней доверчивости, проверять всю поступающую информацию.

Овен

Серьезных причин для беспокойства нет, но настроение Овнов сегодня не назовешь хорошим. Представители этого знака склонны терять уверенность в себе и оптимизм из-за малейших затруднений, совершать опрометчивые поступки и слушать советчиков, на которых не стоило бы обращать внимания. Вам необходимы позитивные эмоции, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в течение дня у вас нашлось время для приятных занятий или отдыха.

Возможны недоразумения в семье, разногласия, касающиеся имущественных и финансовых вопросов. Постарайтесь сократить расходы, связанные с развлечениями, откажитесь от спонтанных покупок.

Телец