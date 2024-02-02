«Начались серьезные осложнения»: испанская телеведущая заявила, что Кейт Миддлтон была в коме

Представители королевской семьи также подчеркнули, что в данное время с Кейт все хорошо, она восстанавливается среди близких. Помимо всего прочего, в окружении принцессы Уэльской попросили не тревожить их и ее вопросами относительно произошедшего.

«Операция прошла успешно, и ожидается, что принцесса Уэльская пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения восстановления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи. Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной», - рассказывал источник в Кенсингтонском дворце.

В связи с тем, что диагноз 42-летний Кейт Миддлтон не озвучивается, в Сети ходит много слухов о ее болезни. К примеру, некоторые полагают, что она борется с… онкологическим заболеванием, поэтому берет столь длительный отпуск. А недавно испанская телеведущая Конча Кальеха, написавшая в свое время книгу о принцессе Диане, вдруг заявила, что Кейт на самом деле находилась в коме.

«Были серьезные осложнения, которых врачи не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период пошел не по плану», - такими подробностями поделилась Кальеха на одном из крупных новостных каналов Испании.

Подобные слова вызвали негодование близких Миддлтон, которые поспешили опровергнуть подобную информацию, дав понять, что подобные сплетни не имеют ничего общего с действительностью.

«Это полная чушь. Эта женщина даже не предпринимала попыток проверить факты из того, что она сказала. По сути, это полностью выдумка, и я постараюсь быть вежливым: все, что было сказано - абсолютно не так», - возмутился источник в беседе с The Telegraph.