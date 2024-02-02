Таксисту пришлось прервать поездку по очень необычной причине

На странных кадрах, появившихся в Сети, видно, как он лежит сверху на автомобиле.

Заднее стекло было разбито, а крыша и багажник провалились. Это повлекло за собой настоящий переполох у очевидцев. Дикая сцена произошла, когда такси проезжало по центра города, пишет Daily Star.

Этот человек из Эквадора остается загадкой, поскольку никто не знает, почему он залез на дерево, почему упал и почему на нем не было никакой одежды. Несмотря на то, что он получил несколько царапин, после падения было замечено, что он двигался и разговаривал с людьми.

Оказав ему первую помощь на месте, врачи скорой помощи доставили его в больницу. Однако в сообщениях говорится, что он получил легкие травмы.

Тем временем, пользователи высмеивают инцидент в Сети:

Так нельзя ловить такси

Для тех, кто не знает, так рождаются таксисты

Как вы объясните это страховой компании?

Сбой в матрице

Полиция выясняет, что произошло во время инцидента.