Мадонна, собака с тяжелой судьбой, обрела новый дом! «В деревне, она все время с нами, бегает и наслаждается своей лучшей жизнью», - говорит новая хозяйка.
ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Брошенная эстонской знаменитостью собака нашла новый дом
«Мы стали называть Мадонну Милли, потому что так проще для ребенка, а Милли уже привыкла к своему имени», - говорит ее новая хозяйка, добавляя, что Милли ведет себя очень хорошо!
«Первые несколько ночей она постоянно проверяла, рядом ли я, но теперь она хорошо спит всю ночь. Мы выучили компнды «сидеть», «лежать», «дай лапу», «ждать». Когда она на в деревне, она все время с нами, бегает и наслаждается своей лучшей жизнью». Кроме того, хозяйка Милли говорит, что теперь собака очень хорошо понимает команду «ко мне»». «Она очень умная собака и начал очень хорошо играть», - добавляет она.
«Поначалу она пыталась брать еду со стола и спать на диване или кровати, но сейчас уже хорошо понимает, что брать еду со стола нельзя и, что у нее есть свой собственный матрас для сна. Поездки на машине тоже хорошо переносятся, и ей нравится проводить время как в городе, так и на природе», - говорит счастливая хозяйка.
«Большое спасибо редакции Elu24 за то, что помогли Мадонне найти новый дом!», - говорит Анни Анете Мыйзамаа, руководитель отдела коммуникаций и сбора средств Varjupaikade MTÜ.
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Собака была обделена вниманием
В августе 2023 года Мадонна нашла дом у мастера каламбура Кейти Вилмса, но, согласно полученной Elu24 информации, собака вскоре снова попала в приют.
Кейти Вилмс прокомментировал ситуацию для редакции: «Мадонна действительно сбежала. Я рада, что она нашла дорогу туда, откуда я ее забрала, и она сможет подарить кому-то еще столько же радости и предложить помощь, которую она оказала мне. В середине января я переезжаю в Уганду, в Африку, так что все хорошо, что хорошо кончается».
Как работают приюты в Великобритании?
«Если бы Кейти Вилмс жила в Лондоне, там ей бы запретили заводить животных в течение 200 лет», - говорит Катрин Луст, которая взяла собаку из приюта в Англии.
«Это иногда удивляет, что в Эстонии не проводится проверка биографии. В Великобритании вы приходите на собеседование, и в зависимости от того, где вы живете и как близко к паркам, они смотрят, какую собаку или какого размера вы можете завести. Кроме того, перед тем как вы заведете собаку, вас посетят на дому, чтобы проверить условия проживания. А через месяц после того, как собака поселится у вас дома, будет проведен еще один визит домой, чтобы проверить, как живет собака».