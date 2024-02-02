ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Брошенная эстонской знаменитостью собака нашла новый дом

Кейти Вилмс прокомментировал ситуацию для редакции: «Мадонна действительно сбежала. Я рада, что она нашла дорогу туда, откуда я ее забрала, и она сможет подарить кому-то еще столько же радости и предложить помощь, которую она оказала мне. В середине января я переезжаю в Уганду, в Африку, так что все хорошо, что хорошо кончается».

Как работают приюты в Великобритании?

«Если бы Кейти Вилмс жила в Лондоне, там ей бы запретили заводить животных в течение 200 лет», - говорит Катрин Луст, которая взяла собаку из приюта в Англии.

«Это иногда удивляет, что в Эстонии не проводится проверка биографии. В Великобритании вы приходите на собеседование, и в зависимости от того, где вы живете и как близко к паркам, они смотрят, какую собаку или какого размера вы можете завести. Кроме того, перед тем как вы заведете собаку, вас посетят на дому, чтобы проверить условия проживания. А через месяц после того, как собака поселится у вас дома, будет проведен еще один визит домой, чтобы проверить, как живет собака».