ШОК! ⟩ Эксперты уверены, что Меган Маркл и принц Гарри готовят новый удар по королевской семье

То вдруг источники уверяют, что принц многое переосмыслил и уже продумывает план возвращения в Великобританию, то неожиданно эксперты уверяют, что пара готовит новый удар по своим родственникам на другом континенте.

Как стало известно The Mirror, на фоне слухов, что Меган и Гарри хотят лишить статуса герцогов, супруги очень расчетливо посылают сигналы Букингемскому дворцу, как бы предупреждая, а заодно транслируя свою позицию: примирению не бывать.

Одним из таких нетонких намеков королевский эксперт Сара Вайн считает недавнюю поездку Сассексов на Ямайку, премьер-министр которой на протяжении долгого времени транслирует свое сомнительное отношение к британскому монарху. «Мне кажется, что они намерены использовать королевские связи, чтобы подорвать репутацию как отдельных членов королевской семьи, так и учреждения в целом», - отметила журналистка.

Кроме прочего, считает Сара, Меган и Гарри, вопреки своим словам о сочувствии и беспокойстве о родственниках, намеренно или нет продолжают распространять антикоролевские настроения везде, где только появляются.

Тем временем репутация самих герцогов Сассекских находится в весьма шатком положении: вчера стало известно, что бывший друг Гарри угрожает ему публикацией обличающего письма, в случае если тот не изменит свое поведение по отношению к семье.