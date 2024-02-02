Ни один февраль не обходится без этого праздника. Его очень любят в США и Канаде, но и Европа старается не отставать - ведь День сурка родом из Древнего Рима. Правда, там героем этого дня был не сурок, пишет Униан.
День сурка 2024: за что мы любим этот праздник
Что такое День сурка - история праздника
Как уже говорили, традиция угадывать прогноз погоды за поведением сурка берет свое начало в Древнем Риме. Правда, там следили не за сурком, а за ежиком. Его будили и наблюдали - увидит он или нет свою тень и спрячется или нет. В Германии таким метеорологом служит барсук, а когда европейцы переселились в Северную Америку, то эту почетную «миссию» возложили на сурка - с ежами, судя по всему, был дефицит.
Интересно, что еще в конце XIX века эта особенность в поведении животных была обычной приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксатони (штат Пенсильвания) местная газета выдала шутку: мол, сегодня День сурка и сурок не увидел свою тень - значит, скоро весна. Шутка разошлась, и в следующем году зверушку в этом городе уже будила целая толпа.
У сурка была очень важная задача:
- вылезть из норы и посмотреть, падает ли от него тень;
- если падает - испугаться и залезть обратно спать, если нет - всем своим видом показать, что скоро весна.
Так считается и сейчас: если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет еще 6 недель, если же день пасмурный и тени нет - весна будет ранней.
Как отмечают День сурка
Традиции этого дня одинаковы везде, с той лишь разницей, что в Штатах праздник отмечают с большим размахом - начинают с ночи пускать фейерверки. Сами сурки считают этот день для себя неблагоприятным - им все время не удается выспаться, так как в 7.25 утра зверьков вынуждают выходить из норки и что-то там вещать. Дальше все по плану - фотосессия, интервью… Кстати, защитники прав животных тоже не одобряют традицию, ведь сурок получает большой стресс. Некоторые прислушиваются к зоозащитникам и не будят зверьков, полагаясь в весеннем прогнозе на синоптиков среди людей.
«День сурка» - фильм не о сурке
Всемирно известным американский День сурка стал благодаря фильму 1993 года с таким же названием. По сюжету журналисты приезжают в пенсильванский городок Панксатони, чтобы отснять, как проходит этот праздник. Все вроде идет хорошо, но случается удивительное: главный герой на следующий день просыпается снова 2 февраля. Продолжается это довольно долго, пока герою не удается разорвать этот круг. Именно фильм «День сурка» придал выражению значение повторяющихся событий в жизни.