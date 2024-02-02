День сурка 2024: за что мы любим этот праздник

Что такое День сурка - история праздника

Как уже говорили, традиция угадывать прогноз погоды за поведением сурка берет свое начало в Древнем Риме. Правда, там следили не за сурком, а за ежиком. Его будили и наблюдали - увидит он или нет свою тень и спрячется или нет. В Германии таким метеорологом служит барсук, а когда европейцы переселились в Северную Америку, то эту почетную «миссию» возложили на сурка - с ежами, судя по всему, был дефицит.

Интересно, что еще в конце XIX века эта особенность в поведении животных была обычной приметой, но 2 февраля 1886 года в городке Панксатони (штат Пенсильвания) местная газета выдала шутку: мол, сегодня День сурка и сурок не увидел свою тень - значит, скоро весна. Шутка разошлась, и в следующем году зверушку в этом городе уже будила целая толпа.

У сурка была очень важная задача:

вылезть из норы и посмотреть, падает ли от него тень;

если падает - испугаться и залезть обратно спать, если нет - всем своим видом показать, что скоро весна.

Так считается и сейчас: если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет еще 6 недель, если же день пасмурный и тени нет - весна будет ранней.

Как отмечают День сурка

Традиции этого дня одинаковы везде, с той лишь разницей, что в Штатах праздник отмечают с большим размахом - начинают с ночи пускать фейерверки. Сами сурки считают этот день для себя неблагоприятным - им все время не удается выспаться, так как в 7.25 утра зверьков вынуждают выходить из норки и что-то там вещать. Дальше все по плану - фотосессия, интервью… Кстати, защитники прав животных тоже не одобряют традицию, ведь сурок получает большой стресс. Некоторые прислушиваются к зоозащитникам и не будят зверьков, полагаясь в весеннем прогнозе на синоптиков среди людей.

«День сурка» - фильм не о сурке

Кадр из фильма «День сурка». Фото: Cap/tfs

Всемирно известным американский День сурка стал благодаря фильму 1993 года с таким же названием. По сюжету журналисты приезжают в пенсильванский городок Панксатони, чтобы отснять, как проходит этот праздник. Все вроде идет хорошо, но случается удивительное: главный герой на следующий день просыпается снова 2 февраля. Продолжается это довольно долго, пока герою не удается разорвать этот круг. Именно фильм «День сурка» придал выражению значение повторяющихся событий в жизни.