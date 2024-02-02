Полиция остановила марафонца из-за предмета на его спине: с такими вещами не бегают

Дэниел Фейрбразер рассказал, что практиковался в беге с привязанным к спине холодильником в Стивенидже, Хартфордшир, когда его остановили полицейские, сообщает BBC.

«Они включили синие огни, остановили движение транспорта и остановили меня, чтобы узнать, что происходит. Понятно, что они никогда не видели ничего подобного раньше», - сказал Фейрбразер. «Один полицейский опустил окно и сказал: "Вы понимаете, мы должны остановить вас. У вас на спине холодильник?"».

Дэниел объяснил, что холодильник, который он назвал Таллула в честь сцены из фильма «Крутые виражи», помогает ему готовиться к Лондонскому марафону. Участвуя в марафоне с холодильником на спине, он надеется собрать денег для больных диабетом.

Фейрбразер сказал, что быть остановленным полицией было «неудобно», но он понимал, почему он мог показаться подозрительным.

«Я ожидал, что полиция выполнит свою работу и проверит кого-то бегущего с холодильником. Если бы меня остановили еще 10 раз, я бы не рассердился», - сказал Дэниел.