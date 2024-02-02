ФОТО ⟩ 65-летняя Мадонна прямо на сцене страстно поцеловалась с молодой певицей

Это произошло во время выступления артистки в Нью-Йорке. Молодая Tokischa была приглашенной звездой и выступила с 65-летней Мадонной на одной сцене. В частности, исполнительницы демонстрировали эффектный номер, а изюминкой их выступления стал страстный поцелуй.

«Нет ничего на свете лучше, чем играть в Нью-Йорке! Спасибо, Tokischa, что присоединились ко мне в последний вечер», — поделилась Мадонна.

Кстати, Tokischa тоже прокомментировала свое выступление на одной сцене с легендарной артисткой. Юная певица отметила, что для нее это честь спеть в дуэте с Мадонной. Также Tokischa высказалась и об их поцелуе.

«Всегда честь выходить с ней на сцену, разговаривать с ней, танцевать с ней, но преимущественно целовать», – поделилась эмоциями о выступлении с Мадонной Tokischa.