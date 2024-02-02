18 декабря прошлого года скончался 29-летний Дмитрий Красилов, «пухляш» из клипа Little Big. Мужчина был найден мертвым в собственной квартире в Москве.
Названа точная причина смерти «пухляша» Дмитрия Красилова
Уточнялось, что Дмитрий почувствовал себя плохо еще по дороге домой, однако точная причина кончины тогда не была установлена.
Сегодня стало известно, что в конце января специалисты получили результаты анализов покойного шоумена и не обнаружили в его крови запрещенных веществ. Причиной смерти Дмитрия Красилова стали последствия эндокринопатии - болезни, спровоцированной нарушением работы эндокринных желез.