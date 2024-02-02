«Скажем так, я, конечно, отпраздную», - сказала Алика, получившая пять наград на гала-концерте Эстонской музыкальной премии, подводя итоги своего вечера. Радости певицы не помешало то, что из-за выбора наряда и постоянного празднования на гала-вечере ей было очень жарко.
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Алика Милова победила в пяти номинациях Эстонской музыкальной премии: «Эти награды означают, что я на правильном пути»
Алика Милова, которая в последний год занимает высокие позиции на музыкальной сцене, стала самой счастливой артисткой на гала-вечереЭстонской музыкальной премии 2024! Алика взяла четыре из пяти номинаций (Дебютный альбом года, Артистка года, Песня года, Альбом года), а также стала народной любимицей года!