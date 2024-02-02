Алика Милова победила в пяти номинациях Эстонской музыкальной премии: «Эти награды означают, что я на правильном пути»

«Скажем так, я, конечно, отпраздную», - сказала Алика, получившая пять наград на гала-концерте Эстонской музыкальной премии, подводя итоги своего вечера. Радости певицы не помешало то, что из-за выбора наряда и постоянного празднования на гала-вечере ей было очень жарко.