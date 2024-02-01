Unibet Arena проводит зрелищное мероприятие – Эстонская музыкальная премия 2024. Награды вручаются самым выдающимся артистам ушедшего года. Посетите галерею, чтобы увидеть, какие развлечения происходят на сайте.
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ФОТО ⟩ Вечеринка в самом разгаре! Посмотри, что происходит на сцене и за кулисами гала-концерта EMA.
В этом году гала-концерт Эстонской музыкальной премии пройдет вечером первого февраля в Unibet Arena, начало в 19:30. Как всегда, на гала-концерте EMA вручаются награды самым ярким артистам эстонской музыкальной сцены ушедшего года.