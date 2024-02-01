ВИДЕО ⟩ «Я мечтала об этом с четырех лет!» Алика Милова на Эстонской музыкальной премии

Алика призналась, что проще всего ей было сниматься в документальном фильме, где она могла спокойно быть собой и не думать о том, как она смотрится на экране. «Опыт был классный, но я, конечно, волновалась из-за того, как я буду выглядеть на экране. Мне, конечно, говорили, что для первого раза очень хорошо, и все будет круто!» - говорит Алика, добавляя, что ей все же было интересно примерить на себя новый образ.