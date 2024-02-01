Сегодня, 1 февраля, в Unibet Arena проходит Эстонская музыкальная премия, где собрались все сливки общества! На мероприятии не могла не появится Алика Милова, которая номинирована в пяти категориях. Но мы решили пообщаться с ней не на тему музыки, а - кино. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ «Я мечтала об этом с четырех лет!» Алика Милова на Эстонской музыкальной премии
Осенью нам представили документальный фильм о молодой звезде Евровидения Алике Миловой «Мосты в Ливерпуль». А совсем недавно вышли последние две серии 30-го сезона эстонского сериала Kättemaksukontor, в котором певица тоже приняла участие, исполнив второстепенную роль.
Алика призналась, что проще всего ей было сниматься в документальном фильме, где она могла спокойно быть собой и не думать о том, как она смотрится на экране. «Опыт был классный, но я, конечно, волновалась из-за того, как я буду выглядеть на экране. Мне, конечно, говорили, что для первого раза очень хорошо, и все будет круто!» - говорит Алика, добавляя, что ей все же было интересно примерить на себя новый образ.
Она поделилась, что с самого детства мечтала сняться в кино, поучиться актерскому мастерству, поэтому почти сразу назвала фильм, в котором она бы снялась в главной роли романтической комедии «Ешь, молись, люби».
«Почему бы и нет? Я только что приехала с Бали! Италию я тоже очень люблю! И ходила в ту же самую пиццерию, где Джулия Робертс снималась!» - рассказала певица.
О чем еще рассказала Алика Милова, смотрите в видео!