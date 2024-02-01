В среду вечером полицейский патруль помог водителю, превысившему скорость в центре Таллинна, благополучно добраться до места назначения.
Эстонский полицейский патруль сопроводил водителя, превысившего скорость, в родильный дом
Руководитель службы надзора за дорожным движением Северной префектуры Таави Кирсс опубликовал душевный пост в социальной сети X.
В среду вечером полицейский патруль заметил на улице Suur-Ameerika движущуюся на большой скорости машину и остановил ее. Выяснилось, что в машине находилась женщина, у которой начались родовые схватки, поэтому она и ее муж мчались по дороге. Полицейские быстро среагировали и благополучно доставили семью в больницу.
Suur-Ameerika tn tuli me patrullile eile vastu suurema kiirusega auto, mille peatamisel saime teada, et kiirustati sünnitusmajja. Eskortisime pere haiglani. Täna hommikul suhtlesin isaga ja küsides, kas kōik on hästi, sain teada, et sündis tubli poiss. Palju ōnne Teile! pic.twitter.com/EmUfkhW7ON— Taavi Kirss (@KirssTaavi) February 1, 2024
По словам Таави, сегодня он связался с новоявленым отцом и узнал, что родился здоровый и крепкий мальчик.
Поздравляем!