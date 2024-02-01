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Эстонский полицейский патруль сопроводил водителя, превысившего скорость, в родильный дом

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Роддом. Фото носит иллюстративный характер.
Роддом. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В среду вечером полицейский патруль помог водителю, превысившему скорость в центре Таллинна, благополучно добраться до места назначения.

Руководитель службы надзора за дорожным движением Северной префектуры Таави Кирсс опубликовал душевный пост в социальной сети X.

В среду вечером полицейский патруль заметил на улице Suur-Ameerika движущуюся на большой скорости машину и остановил ее. Выяснилось, что в машине находилась женщина, у которой начались родовые схватки, поэтому она и ее муж мчались по дороге. Полицейские быстро среагировали и благополучно доставили семью в больницу.

По словам Таави, сегодня он связался с новоявленым отцом и узнал, что родился здоровый и крепкий мальчик.

Поздравляем!

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