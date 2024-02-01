Эстонский полицейский патруль сопроводил водителя, превысившего скорость, в родильный дом

В среду вечером полицейский патруль заметил на улице Suur-Ameerika движущуюся на большой скорости машину и остановил ее. Выяснилось, что в машине находилась женщина, у которой начались родовые схватки, поэтому она и ее муж мчались по дороге. Полицейские быстро среагировали и благополучно доставили семью в больницу.