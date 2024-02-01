Таллиннский заключенный дорого поплатился за украденное лекарство в стенах тюрьмы

Послужной список проступков этого человека длинный. Он неоднократно был наказан за воровство и в настоящее время находится в Таллиннской тюрьме за незаконное проникновение и кражу. Мужчина умудрялся воровать самые разные вещи – от выпивки до лекарственных препаратов. В приговорах установлено, что он совершал имущественные преступления в основном с целью получения средств на покупку наркотиков.