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Таллиннский заключенный дорого поплатился за украденное лекарство в стенах тюрьмы

Кетлин Крузе
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Tairo Lutter

Во вторник началось судебного заседание над 35-летним Андрусом, который сейчас находится в таллиннской тюрьме. 

Послужной список проступков этого человека длинный. Он неоднократно был наказан за воровство и в настоящее время находится в Таллиннской тюрьме за незаконное проникновение и кражу. Мужчина умудрялся воровать самые разные вещи – от выпивки до лекарственных препаратов. В приговорах установлено, что он совершал имущественные преступления в основном с целью получения средств на покупку наркотиков.

Однако во вторник утром он предстал перед судом в тюрьме за хранение наркотиков. Сообщается, что упаковка с наркотиками лежала на столе медицинского отделения тюрьмы, когда заключенный их взял. Таким образом он нанес ущерб в размере 2,10 евро.

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