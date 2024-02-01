«Время сессии заканчивается раньше, чем открывается страница»: житель Эстонии разочаровался в качестве услуг Elisa

С 19 января Ахто Круусамяэ, живущий в Килинги-Нымме, рассказал в социальных сетях свои впечатления о качестве услуг Elisa. Ему обновили домашние услуги и пообещали высокоскоростной интернет 5G. «Мне сказали, что не менее 500, но не назвали единицы измерения - килограммы или мегабайты в секунду», - шутит он.