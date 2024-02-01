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«Время сессии заканчивается раньше, чем открывается страница»: житель Эстонии разочаровался в качестве услуг Elisa

Хевели Туйск
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Ахто Круусамяэ разочарован качеством услуг Elisa.
Ахто Круусамяэ разочарован качеством услуг Elisa. Фото: Heveli Tuisk / kuvatõmmis facebookist

Ахто, житель Килинги-Нымме, который является клиентом Elisa уже почти 15 лет, разочаровался в качестве услуг фирмы. «Я могу смотреть телевизор только ночью. Вечером скорость интернета настолько низкая, что он не работает». Elisa приносит извинения клиенту. «Мы сделаем все возможное, чтобы найти для него правильное решение!»

С 19 января Ахто Круусамяэ, живущий в Килинги-Нымме, рассказал в социальных сетях свои впечатления о качестве услуг Elisa. Ему обновили домашние услуги и пообещали высокоскоростной интернет 5G. «Мне сказали, что не менее 500, но не назвали единицы измерения - килограммы или мегабайты в секунду», - шутит он.

Техник из Elisa лично отправился к Ахто, чтобы установить новый мощный интернет. «Также был установлен удаленный роутер», - пишет он в социальных сетях.

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