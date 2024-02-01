Ахто, житель Килинги-Нымме, который является клиентом Elisa уже почти 15 лет, разочаровался в качестве услуг фирмы. «Я могу смотреть телевизор только ночью. Вечером скорость интернета настолько низкая, что он не работает». Elisa приносит извинения клиенту. «Мы сделаем все возможное, чтобы найти для него правильное решение!»
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«Время сессии заканчивается раньше, чем открывается страница»: житель Эстонии разочаровался в качестве услуг Elisa
С 19 января Ахто Круусамяэ, живущий в Килинги-Нымме, рассказал в социальных сетях свои впечатления о качестве услуг Elisa. Ему обновили домашние услуги и пообещали высокоскоростной интернет 5G. «Мне сказали, что не менее 500, но не назвали единицы измерения - килограммы или мегабайты в секунду», - шутит он.