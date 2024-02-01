«Изначально задумка была шуточного проекта, и соответственно надо было придумать подходящее название. Что-то непристойное и привлекающее внимание», – говорит Йоозеп Ярвесаар о рождении группы Bedwetters. Однако в этом году ансамбль номинирован в четырех категориях на гала-концерте EMA.
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«Что-то непристойное и привлекающее внимание»: Участники эстонской группы Bedwetters о фанатах и зарождении группы
«Если у вас был 12-летний перерыв в творчестве, скорей всего, ваши навыки заржавели», – заявил солист Bedwetters Йоозеп Ярвесаар, рассказывая о том, каково было вернуться в группу после перерыва. Гитарист группы Рауно Кутти также сказал, что «ржавчина» была очищенна двумя выступлениями. «Теперь давай отполируем этот бриллиант».