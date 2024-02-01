«Что-то непристойное и привлекающее внимание»: Участники эстонской группы Bedwetters о фанатах и ​​зарождении группы

«Если у вас был 12-летний перерыв в творчестве, скорей всего, ваши навыки заржавели», – заявил солист Bedwetters Йоозеп Ярвесаар , рассказывая о том, каково было вернуться в группу после перерыва. Гитарист группы Рауно Кутти также сказал, что «ржавчина» была очищенна двумя выступлениями. «Теперь давай отполируем этот бриллиант».

Если, по словам Ярвесааре, 12 лет назад поклонницами Bedwetters были в основном девочки-подростки, то сегодня, отмечает он, публика гораздо шире – от пяти лет до шестидесяти. «После живого выступления мы выходим в толпу, раздаем автографы и разговариваем. Наши песни интересны людям, есть те, кто плакал после нашего перерыва... Так здорово видеть тех, кто на концерте со своими детьми и, что музыка затрагивает всех. Особенно здорово видеть, как дети подпевают, сидя на плечах у мамы и папы. Вот почему мы это делаем».