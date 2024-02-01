Аэропорты отменяют всеми нелюбимое правило ручной клади

Высокотехнологичные компьютерные томографы позволят отменить правило о 100 мл жидкости в ручной клади, упростив проверку безопасности и сократив время ожидания в очереди.

С 2006 года пассажиры авиакомпаний по всему миру имеют право провозить в ручной клади жидкости объемом не более 100 мл.

Правило было введено после того, как британская полиция раскрыла террористический заговор с целью привести в действие жидкую взрывчатку, замаскированную под прохладительные напитки, на ряде трансатлантических рейсов. Заговорщики намеревались собрать и взорвать устройство во время полета, налив перекись водорода и другие вещества в бутылки с газировкой объемом 500 мл и оставив крышки запечатанными.

Если бы заговор удался, то, как полагают эксперты, он стал бы более смертоносным, чем теракты 11 сентября. Целью террористов должны были стать несколько рейсов, направлявшихся из Великобритании в пять аэропортов США и два аэропорта Канады.

Сразу же после раскрытия умысла любая жидкость в ручной клади была полностью запрещена. Позднее запрет смягчили: тесты показали, что 100 мл – безопасный порог для провоза на борту при условии проверки флаконов.

Спустя 18 лет благодаря новым усовершенствованным сканерам безопасности, правило 100 мл жидкости отменят сразу несколько стран. Используя технологию компьютерной томографии, аналогичную той, что применяется в медицине, машины позволяют получить четкое 3D-изображение содержимого сумок пассажиров. Оно настолько детально, что может сравниться с «цифровой распаковкой», объясняет производитель устройства группа Smiths Detection.