Жених года: мужчина испортил медовый месяц, едва сев в самолет

Само событие произошло еще в сентябре, но в СМИ информация просочилась лишь сейчас, когда коронный суд Манчестера опубликовал материалы дела. Выяснилось, что накануне инцидента 43-летний Кристофер Томсон сильно выпивал в зале вылета аэропорта, поскольку его рейс задержали.

Сев в самолет, мужчина начал «вейпить», то есть курить электронную сигарету. Экипаж самолета заметил это и попросил пассажира прекратить это. Но Кристофер был слишком пьян и не останавливался.

Капитан решил, что он представляет угрозу безопасности, и пошел поговорить с ним, но он все равно не остановился и сказал капитану: «Уходи», – говорится в материалах дела.

В конце концов вылет снова отложили, а на место происшествия вызвали полицию. Правоохранителям мужчина сказал, что они не имеют права снять его с самолета, поскольку он в медовом месяце. Но полицейские надели на него наручники и вывели из самолета.

В Королевском суде Манчестера г-н Томсон признал себя виновным в том, что был пьян в самолете. Его приговорили к десяти неделям заключения с отсрочкой на 12 месяцев. Он также обязан выполнить 180 часов неоплачиваемой работы и оплатить судебные издержки в размере 510 фунтов стерлингов.

В свою очередь авиакомпания Jet2, в самолете которой произошло это событие, запретила Томсону пользоваться ее услугами в течение 12 месяцев.