УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Жители Таллинна об ответственности хозяев за своих собак: «Это то же самое, что оружие!»

23 января 2024 года Тартуский уездный суд признал Монику Антон, владелицу собак, напавших на молодую девушку, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и приговорил ее к десяти месяцам лишения свободы, из которых два месяца Моника должна отбыть в тюрьме.

В жизни Сергея был схожий случай, но жертвой стала его маленькая такса. «У человека сорвалась собака и напала на нашу таксу, прокусив ей шею. Там была большая собака, а у нас маленькая. Но хозяин был адекватный, он вовремя вмешался - разошлись по-хорошему», - делится он.

Лия, на которую однажды напала собака, считает, что, несмотря на то, что именно хозяева в ответе за своих животных, тюремное заключение - слишком строгое наказание. «Все-таки вред причиняет собака, а не человек», - говорит она, добавляя, что в таком случае можно обойтись штрафом.

Валентина, хоть и придерживается мнения, что владельцы собак должны нести ответственность за действия своих четвероногих любимцев, не уверена, что наказание в виде лишения свободы уместно. «Наказание должно быть, но тюрьма - это уж совсем когда голову откусит», - считает она.

Какие еще мнения высказали жители Таллинна на эту тему, смотрите в видео!