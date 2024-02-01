«Никому не позволю так себя унижать!» Бывший менеджер эстонской светской львицы рассказала свою версию происходящего

В среду, 31 января, Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своем аккаунте в Instagram почти двухминутное видео, рекламирующее совместный подкаст ее и ее менеджера Ханны Греталь The real winner here. Первая часть подкаста должна была выйти сегодня, 1 февраля.

Однако спустя несколько часов план был приостановлен, когда Бригитте узнала нечто, что сильно ее расстроило. «Скажем так, я видела некоторые разговоры, и я никогда не скажу, что там было, я не буду говорить об этом, не спрашивайте, это просто карма», - сначала Бригитте не стала объяснять, что произошло.