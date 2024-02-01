«Никому не позволю так себя унижать!» Бывший менеджер эстонской светской львицы рассказала свою версию происходящего

В среду вечером разразился новый скандал вокруг Бригитте Сюзанне Хунт, которая рассталась со своим менеджером Ханной Греталь. Хунт поделилась своей точкой зрения в социальной сети, но оно не устроило Ханну. «Я хотела решить этот вопрос без огласки».
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В среду, 31 января, Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своем аккаунте в Instagram почти двухминутное видео, рекламирующее совместный подкаст ее и ее менеджера Ханны Греталь The real winner here. Первая часть подкаста должна была выйти сегодня, 1 февраля.