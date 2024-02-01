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«Никому не позволю так себя унижать!» Бывший менеджер эстонской светской львицы рассказала свою версию происходящего

Хевели Туйск
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Ханна Греталь и Бригитте Сюзанне Хунт.
Ханна Греталь и Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Elu24 kollaaž / Kuvatõmmis Instagramist

В среду вечером разразился новый скандал вокруг Бригитте Сюзанне Хунт, которая рассталась со своим менеджером Ханной Греталь. Хунт поделилась своей точкой зрения в социальной сети, но оно не устроило Ханну. «Я хотела решить этот вопрос без огласки».

В среду, 31 января, Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своем аккаунте в Instagram почти двухминутное видео, рекламирующее совместный подкаст ее и ее менеджера Ханны Греталь The real winner here. Первая часть подкаста должна была выйти сегодня, 1 февраля.

Однако спустя несколько часов план был приостановлен, когда Бригитте узнала нечто, что сильно ее расстроило. «Скажем так, я видела некоторые разговоры, и я никогда не скажу, что там было, я не буду говорить об этом, не спрашивайте, это просто карма», - сначала Бригитте не стала объяснять, что произошло.

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