На этой неделе в офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось учредительное заседание новой рабочей группы по украинской безопасности и евроатлантическим отношениям. О встрече было объявлено в пресс-релизе канцелярии президента во вторник вечером.
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Санна Марин вошла в новую рабочую группу, занимающуюся безопасностью Украины
В рабочую группу также входит бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Кроме того, в этом замешаны бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает MTV Uutiset.