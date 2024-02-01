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Санна Марин вошла в новую рабочую группу, занимающуюся безопасностью Украины

Инна-Катрин Хейн
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: EPA / KIMMO BRANDT / Scanpix

На этой неделе в офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось учредительное заседание новой рабочей группы по украинской безопасности и евроатлантическим отношениям. О встрече было объявлено в пресс-релизе канцелярии президента во вторник вечером.

В рабочую группу также входит бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Кроме того, в этом замешаны бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает MTV Uutiset.

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