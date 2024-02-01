14 февраля, в День святого Валентина, районная управа и Ледовый парк Ласнамяэ приглашают жителей и гостей района покататься на коньках.
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ ⟩ Отпразднуйте День святого Валентина в Ледовом парке Ласнамяэ
«Ледовый парк Ласнамяэ – отличное место, где можно провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми. В День святого Валентина вы сможете увидеть атмосферное представление на льду, бесплатно покататься на коньках и принять участие в розыгрыше подарков. Приглашаем всех прийти и отлично провести время в День святого Валентина», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В среду, 14 февраля, в 18:00 в Ледовом парке Ласнамяэ (Варраку, 18) состоится посвященное Дню святого Валентина мероприятие, где все гости смогут бесплатно покататься и арендовать коньки. Вечер откроет танцевальное представление профессиональных фигуристов, а на протяжении всего мероприятия будет проводиться розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM+. Мероприятие завершится в 21:00.
Мероприятие проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Ледовым парком Ласнамяэ и радио Star FM+.