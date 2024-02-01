ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова назвала главных везунчиков февраля

«В этом году день друзей будет не только про дружбу, а про нешуточные страсти, которые начнут кипеть уже 10 февраля. Уникальное соединение гендерных планет с 10 по 19 февраля обещают по-настоящему судьбоносные встречи, которые, как в сказке, могут довести до алтаря», – говорит астролог Кристина Иванова.

Любопытно то, что данная конфигурация будет происходить в знаке Водолея, куда недавно зашел фаталист-Плутон. По словам астролога, события, которые будут происходить в этот период, могут иметь последствия в будущем, а браки, заключенные в это время не просто союз, а судьба. «Спешите влюбиться, если вы до сих пор не находитесь в отношениях, а если уже влюблены, то смело признавайтесь в чувствах и устраивайте друг другу романтические сюрпризы», – призывает астролог.