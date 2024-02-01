ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова назвала главных везунчиков февраля

Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. По словам астролога, наступивший месяц прекрасен любовными аспектами между Венерой и Марсом.
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«В этом году день друзей будет не только про дружбу, а про нешуточные страсти, которые начнут кипеть уже 10 февраля. Уникальное соединение гендерных планет с 10 по 19 февраля обещают по-настоящему судьбоносные встречи, которые, как в сказке, могут довести до алтаря», – говорит астролог Кристина Иванова.