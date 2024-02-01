Не хотите доплачивать за багаж – есть решение, но оно подойдет не всем

Пассажир в аэропорту Эдинбурга оказался в крайне неприятной ситуации, когда выяснил, что его ручная кладь слишком большая. На стойке регистрации мужчине не удалось втиснуть чемодан в ящик для измерения габаритов багажа. Его реакция на это просто шокировала очевидцев, пишет издание Daily Record.

Путешественник знал, что если чемодан не поместится в бокс, ему придется доплачивать. Поэтому он начал отрывать куски от чемодана, чтобы уложиться в норму.

На видео, которое на момент публикации собрало 7 миллионов просмотров, можно увидеть, как пассажир раздраженно смотрит на персонал аэропорта, а затем вынимает свой багаж и начинает отбивать колеса. Оторвав первое, он разламывает телескопическую ручку на куски и в конце концов втискивает чемодан в измеритель.

После этого сотрудница авиакомпании разрешает ему пройти с ручной кладью в салон. Довольный мужчина, в свою очередь, с улыбкой собирает обломки, получает документы и направляется в самолет. Другие пассажиры внимательно наблюдали за происходящим, а после завершения «операции» даже поаплодировали.

К слову, большинство авиакомпаний берет дополнительную плату за ручную кладь, превышающую стандартные габариты около 45x36x20 см. Чем больше и тяжелее багаж туриста, тем дороже он обойдется для транспортировки.