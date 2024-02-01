Засиживаться на троне Карл III, как выяснилось, не собирается. Экс-дворецкий Пол Баррелл рассказал изданию New York Post, что у короля уже есть четкий план по поводу передачи правления своему старшему сыну Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. И реализовать задуманное монарх может в ближайшие десять лет.
Эксперт рассказал, когда король Карл III отречется от престола в пользу принца Уильяма
Короля, говорит эксперт, вдохновляет опыт коллег из других стран: например, месяц назад 83-летняя королева Дании Маргарете II уступила трон сыну Фредерику X. «Он не захочет продолжать быть правителем в ситуации, когда другие правители просто наблюдают за достижениями наследников», - говорит источник.
Карл, добавляет он, из тех, кто, в отличие от своей матери Елизаветы II, может сказать «Я сделал достаточно» и заняться тем, что ему по душе. «Он будет усердно работать в течение десяти лет, а затем скажет, что пора на пенсию, и будет наблюдать за расцветом своего сына. Страна примет новых, молодых короля и королеву, и круг замкнется, когда сын Дианы станет королем», - отмечает эксперт.
Напомним, что сейчас монарх временно не исполняет свои обязанности из-за недавно перенесенной операции. Чувствует он себя, кстати, прекрасно, об этом рассказала его супруга Камилла.