Эксперт рассказал, когда король Карл III отречется от престола в пользу принца Уильяма

Короля, говорит эксперт, вдохновляет опыт коллег из других стран: например, месяц назад 83-летняя королева Дании Маргарете II уступила трон сыну Фредерику X. «Он не захочет продолжать быть правителем в ситуации, когда другие правители просто наблюдают за достижениями наследников», - говорит источник.

Карл, добавляет он, из тех, кто, в отличие от своей матери Елизаветы II, может сказать «Я сделал достаточно» и заняться тем, что ему по душе. «Он будет усердно работать в течение десяти лет, а затем скажет, что пора на пенсию, и будет наблюдать за расцветом своего сына. Страна примет новых, молодых короля и королеву, и круг замкнется, когда сын Дианы станет королем», - отмечает эксперт.