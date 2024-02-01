Хайди Клум стала гостьей подкаста Call Her Daddy и рассказала о своей сексуальной жизни, привычке загорать топлес, а также о своем отношении к «отмене» шоу Victoria's Secret на волне бодипозитива.
«В своем саду я загораю топлес». Хайди Клум рассказала, что ее детям приходится напоминать ей, что нужно одеться, когда к ним приходят гости
50-летняя супермодель, которая часто попадает в объективы папарацци топлес или полностью обнаженной на пляжах, призналась, что любит загорать без одежды и дома. Из-за этого иногда возникают неловкие ситуации - например, когда ее дети приводят домой гостей.
«Я в своем саду загораю топлес. А они приходят такие: "Знаешь, ко мне подруга придет, надень топ". И я такая: "Я в восторге, когда приходят твои друзья. Конечно, я надену"», - говорит она.
Дочь Хайди, Лени Клум, подтвердила ее слова. «Я устраивала вечеринки по случаю дня рождения дома. Или ко мне приходят друзья, например, мой парень. И она загорает топлес у бассейна. Мне было так неловко и страшно, потому что обычно в семьях моих друзей я никогда не вижу, чтобы мамы моих друзей загорали обнаженными в бассейне. Но я думала, что это нормально. И мои друзья всегда отстранялись, но в нашей семье это было нормально».
Она также высказалась о своих сексуальных предпочтениях. По словам Хайди, какого-то конкретного предпочтительного мужского типажа у нее нет. «Посмотрите на моих бывших, у меня нет типажа. Я встречалась с кем-то, кто был лысым, очень старым, длинноволосым или худым. Их личности также были очень разными. В конце концов, вам нужен кто-то, с кем вам будет комфортно. Тот, кто заставляет вас чувствовать себя прекрасно и понимает вас». Сейчас Хайди Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который младше нее на 16 лет.
Клум призналась, что может «заниматься сексом часами», при этом добавив, что женщине в этом плане намного проще, чем мужчине, поскольку те редко могут вынести долгий секс. Отметила супермодель и необычные места для занятий сексом - по ее словам, больше всего ей нравится делать это в самолете и в воде, причем преимущественно в морской.
А что касается возбуждения, то для этого ей, по ее словам, достаточно «просто посмотреть на своего мужа».
Не отказывается она и от секс-игрушек: ее дочь Лени рассказала, что однажды нашла у матери целый «секс-шкаф» с разными приспособлениями. Как сказала Лени, это было круто, но мама на нее за это здорово разозлилась.
В подкасте Хайди также упомянула о легендарных шоу Victoria's Secret, в которых принимала участие. Бренд изменил свою концепцию на волне бодипозитива, и, хотя многие раскритиковали это, сама Хайди высказывалась одобрительно. Однако в подкасте она заявила, что это было весело, и раскритиковала некую коллегу, которая заявила о неловкости на подиуме. «Это было действительно важное время в моей жизни. Мне всегда нравилось носить большие крылья. Это было весело… В документальном фильме я увидела, как женщина, с которой я дружила в те годы, сказала, что чувствовала себя очень некомфортно. Хочется спросить: "Тогда почему ты это делала?" Это так странно».