«В своем саду я загораю топлес». Хайди Клум рассказала, что ее детям приходится напоминать ей, что нужно одеться, когда к ним приходят гости

50-летняя супермодель, которая часто попадает в объективы папарацци топлес или полностью обнаженной на пляжах, призналась, что любит загорать без одежды и дома. Из-за этого иногда возникают неловкие ситуации - например, когда ее дети приводят домой гостей.

«Я в своем саду загораю топлес. А они приходят такие: "Знаешь, ко мне подруга придет, надень топ". И я такая: "Я в восторге, когда приходят твои друзья. Конечно, я надену"», - говорит она.

Дочь Хайди, Лени Клум, подтвердила ее слова. «Я устраивала вечеринки по случаю дня рождения дома. Или ко мне приходят друзья, например, мой парень. И она загорает топлес у бассейна. Мне было так неловко и страшно, потому что обычно в семьях моих друзей я никогда не вижу, чтобы мамы моих друзей загорали обнаженными в бассейне. Но я думала, что это нормально. И мои друзья всегда отстранялись, но в нашей семье это было нормально».