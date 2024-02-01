АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЗУНЧИКИ ⟩ Глоба назвал единственный знак Зодиака, которого захватит счастье в феврале

Астролог с мировым именем назвал единственный знак зодиака, перед которым откроются все двери. В феврале начнется настоящая эра Водолея.

Представители воздушного знака статут настоящими любимчиками фортуны. Удача будет поджидать Водолеев везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Водолей будет с благодарностью принимать дары вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.

Также представителям знака повезет в любви. Водолеи-одиночки в феврале могут встретить свою судьбу.