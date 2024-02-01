«САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО» ⟩ Скандальная эстонская блондинка вычеркнула из своей жизни близкого человека

«Это предательство - самое страшное из всех, что были до сих пор», - эмоционально призналась Бригитте Сюзанне Хунт на своей странице в социальной сети в среду вечером. В следующих публикациях в Instagram Бригитте рассказала о том, что ее пути с менеджером и подругой Ханной Греталь неожиданно разошлись! Ханна прокомментировала ситуацию изданию Elu24.