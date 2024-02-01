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«САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО» ⟩ Скандальная эстонская блондинка вычеркнула из своей жизни близкого человека

Геттер Трумси
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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Taavi Sepp

«Это предательство - самое страшное из всех, что были до сих пор», - эмоционально призналась Бригитте Сюзанне Хунт на своей странице в социальной сети в среду вечером. В следующих публикациях в Instagram Бригитте рассказала о том, что ее пути с менеджером и подругой Ханной Греталь неожиданно разошлись! Ханна прокомментировала ситуацию изданию Elu24.

В среду, 31 января, Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала на своей странице в Instagram почти двухминутное видео, рекламирующее совместный подкаст ее и ее менеджера Ханны Греталь The real winner here. Первая часть подкаста должна была выйти сегодня, 1 февраля.

Однако спустя несколько часов план был приостановлен, когда Бригитте узнала нечто, что сильно ее расстроило.

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