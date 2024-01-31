Сахарные папочки - это богатые пожилые мужчины, которые материально спонсируют и балуют дорогими подарками молодых девушек. Часто у таких мужчин есть семьи, пишет Naine.
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Ночная бабочка Лаура: я проститутка и мне не стыдно сказать, что я зарабатываю на своем теле
Простота и поверхностность онлайн-знакомств - благодатная почва для поиска менее распространенных и нетрадиционных форм отношений. Существуют специальные приложения для «сахарных малышек» и «сахарных папочек», позволяющие общаться друг с другом, но эти отношения также создаются в обычных приложениях для знакомств.