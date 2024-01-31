Портал новостей Nelli Teataja опросил жителей центра города, имеющих гражданство Эстонии, и 100% респондентов заявили, что пятиконечная звезда на перекрестке возле универмага Stockmann - бельмо на глазу и его нужно убрать. «Я не хочу больше видеть ни одного символа русофашизма. Снимите его!» - требует пенсионер Мярт.
Граждане Эстонии высказали свое отношение к советской символике в центре города: «Снимите его!»
Кристи, студентка Таллиннского университета, тоже не понимает, почему ей приходится видеть красный символ каждый день. «Это символ террора. Террора, от которого страдал весь наш народ. В реальности людей грабили, убивали и отправляли в лагеря. Этот дом и район ничего не потеряют, если этот ужас будет убран. Сейчас создается впечатление, что это как-то узаконивает красный террор, мол, в нем было что-то хорошее или еще что-то. Ничего подобного», - говорит она.
При разговоре на эту тему у пенсионерки Силле слезятся глаза: «Эти сволочи причинили моей семье столько вреда, что об этом нельзя и не следует забывать. Иначе этот ужас может повториться. Я не хочу видеть напоминание об этом! Эта штука на крыше - скорее знак радости оккупантов. Место этой штуке во дворе Исторического музея, где сидят другие идолы, Кингисеппыи Ленины».