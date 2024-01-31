Граждане Эстонии высказали свое отношение к советской символике в центре города: «Снимите его!»

Кристи, студентка Таллиннского университета, тоже не понимает, почему ей приходится видеть красный символ каждый день. «Это символ террора. Террора, от которого страдал весь наш народ. В реальности людей грабили, убивали и отправляли в лагеря. Этот дом и район ничего не потеряют, если этот ужас будет убран. Сейчас создается впечатление, что это как-то узаконивает красный террор, мол, в нем было что-то хорошее или еще что-то. Ничего подобного», - говорит она.