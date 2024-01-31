Певица Лийс Лемсалу, ставшая матерью в ноябре, отпраздновала второй месяц жизни своего сына. «Как же летит время», - говорит она.
ФОТО ⟩ «Как же летит время!» Эстонская певица, недавно ставшая матерью, отпраздновала важную дату
«Меж тем мы отпраздновали день рождения», - пишет Лийс Лемсалу в своей истории в Instagram, где опубликовала несколько отличных фотографий своего великолепного праздничного торта с двумя горящими свечами. Рядом с тортом на столе также можно увидеть несколько милых праздничных шапочек.
«Как же летит время», - удивляется певица, глядя на своего малыша, которому уже исполнилось два месяца.
Малыш уже начала вести активный образ жизни. Лемсалу поделилась с поклонниками фотографией, сделанной в спортзале. «Занимаемся», - говорит она.
31-летняя певица объявила о беременности в июне прошлого года, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш самый красивый секрет!». Возлюбленный Лийс Карл-Эрик Коду - бизнесмен.
Похоже, что Лийс получает огромное удовольствие от материнства. «У нас все отлично, и мы спокойно наслаждаемся этим временем», - написала Лийс в Instagram вскоре после рождения ребенка, где поблагодарила всех доброжелателей.
Но радость материнства была омрачена неприятными слухами о наркотической зависимости Лийс. 17 января Лемсалу дала откровенное интервью программе Pealtnägija, в котором опровергла распускаемые о ней слухи и подтвердила, что ни один из них не соответствует действительности.