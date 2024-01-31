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Молодая эстонская певица выпустила горячую танцевальную песню с всемирно известным диджеем

Анналийза Кёсс
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Фото: Konstantin Sednev

«Сегодня у нас большое событие», - поделилась в социальных сетях молодая эстонская певица Emily J, объявив, что она и всемирно известный голландский диджей сотрудничают в создании свежего музыкального произведения.

Emily J, она же Эмили Юргенс (22 года), заявившая о себе на Eesti Laul в 2019 году, сообщила в Instagram, что в песне, которую она написала в соавторстве с голландским диджеем Don Diablo и продюсером Lucky Luke, звучит ее вокал, а также она помогла в написании песни.

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