Молодая эстонская певица выпустила горячую танцевальную песню с всемирно известным диджеем

Emily J, она же Эмили Юргенс (22 года), заявившая о себе на Eesti Laul в 2019 году, сообщила в Instagram, что в песне, которую она написала в соавторстве с голландским диджеем Don Diablo и продюсером Lucky Luke, звучит ее вокал, а также она помогла в написании песни.