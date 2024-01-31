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ФОТО ⟩ Леонардо Ди Каприо заметили на съемках нового фильма

Limon.ee
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Леонардо Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо. Фото: Andrea Raffin/Shutterstock

49-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо заметили во время съемок новой картины режиссера Пола Томаса Андерсона, которая получила название "Проект BC". Об этом пишет Focus, ссылаясь на Daily Mail.

 Действие картины разворачивается в современном мире. Отмечается, что бюджет составляет около 100 миллионов долларов. На кадрах актер выглядит неузнаваемым в растрепанном костюме, состоящем из грязного халата и джинсов, а также в больших солнцезащитных очках и серой шапочке.

Леонардо заметили на съемочной площадке с режиссером будущего фильма в северокалифорнийском городке Юрека.

Персонаж Ди Каприо, похоже, переживает тяжелые времена, поскольку он звонит по телефону-автомату и падает на пол с разбитым выражением лица.

За кадром, когда камеры не работали, актера также видели за разговором с Андерсоном. Сюжет картины пока держится в тайне, но недавно Deadline сообщили, что в фильме также снимаются Шон Пенн и Регина Холл.

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