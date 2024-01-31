ФОТО ⟩ Леонардо Ди Каприо заметили на съемках нового фильма

Действие картины разворачивается в современном мире. Отмечается, что бюджет составляет около 100 миллионов долларов. На кадрах актер выглядит неузнаваемым в растрепанном костюме, состоящем из грязного халата и джинсов, а также в больших солнцезащитных очках и серой шапочке.

Леонардо заметили на съемочной площадке с режиссером будущего фильма в северокалифорнийском городке Юрека.

Персонаж Ди Каприо, похоже, переживает тяжелые времена, поскольку он звонит по телефону-автомату и падает на пол с разбитым выражением лица.

За кадром, когда камеры не работали, актера также видели за разговором с Андерсоном. Сюжет картины пока держится в тайне, но недавно Deadline сообщили, что в фильме также снимаются Шон Пенн и Регина Холл.