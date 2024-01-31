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Представитель отдела помощи детям о жутком видео в TikTok: печально, что в Эстонии есть люди, считающие насилие нормальным

Кетлин Крузе
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Насилие в семье. Снимок иллюстративный.
Насилие в семье. Снимок иллюстративный. Фото: suriyachan/shutterstock

Тийа Линдов, представитель отдела помощи детям Департамента социального страхования, благодарит всех, кто заметил это видео и сообщил о нем. «Только так, сообща, мы можем поспособствовать тому, чтобы в будущем в Эстонии больше не было детей, подвергающихся какому-либо жестокому обращению».

Во вторник вечером, 30 января, общественность была шокирована прямой трансляцией в TikTok, на которой эстонка напала на своего собственного ребенка.

На кадрах, полученных редакцией, слышно, как ребенок в истерике кричит сквозь слезы: «Прекрати, мамочка! Прекрати, мамочка!» И это все на глазах у сотен свидетелей.

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