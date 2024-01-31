Представитель отдела помощи детям о жутком видео в TikTok: печально, что в Эстонии есть люди, считающие насилие нормальным

Тийа Линдов, представитель отдела помощи детям Департамента социального страхования, благодарит всех, кто заметил это видео и сообщил о нем. «Только так, сообща, мы можем поспособствовать тому, чтобы в будущем в Эстонии больше не было детей, подвергающихся какому-либо жестокому обращению».