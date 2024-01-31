ЗОЛОТО И ГЛАМУР ⟩ Яркая публика собралась на вечеринке Olympic Casino в Таллинне

Гости мероприятия насладились насыщенной шоу-программой и зажигательными танцами.

Гвоздем программы стало выступление яркой и харизматичной певицы Юлии Куусметс. В своей новой программе она исполнила хиты нашего времени и любимые песни прошлого со всех уголков земного шара. Юлия Куусметс покорила зрителей своим прекрасным голосом, зажигательной энергетикой и чувственными движениями.

Всю ночь вечеринку украшали восхитительные феи с чувственным танцевальным шоу. Их выступление было наполнено страстью и грацией и не оставило равнодушным ни одного зрителя.

Популярные современные клубные хиты играл DJ BELL. На входе гостям был предложен игристый приветственный напиток, а в течение вечера гостей ожидали подарки и дождь золотого конфетти.