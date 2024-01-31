Конец недели сулит большие проблемы этим знакам Зодиака

Овны – это свободолюбивые люди, которые даже в отношениях могут изменять. Их не остановит ничего, если они хотят приключений и острых ощущений. Вполне возможно, что порой вы плохо скрываете свои новые увлечения, поэтому ваша вторая половинка может поймать вас на горячем. Избежать скандала не удастся. Скорее всего, на этом ваши отношения будут закончены. Увы, но вы чаще всего сами делаете так, чтобы люди от вас сбегали. Подумайте об этом.