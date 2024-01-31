«ПРЕКРАТИ, МАМОЧКА!» ⟩ Жительница Эстонии напала на дочь в прямом эфире, пришлось вмешаться полиции

«О Боже!»; «О Боже, что здесь происходит, я не хочу это слушать!»; «Это ненормально, она бьет ребенка». Именно такие комментарии омрачили одну из прямых трансляций в TikTok во вторник вечером. Представитель полиции Раквере подтверждает, что вчера в полицию также поступило множество сообщений о видеоролике в TikTok, на котором мать нападает на своего ребенка. «Если вам попадутся подобные ролики, обязательно сообщите о них в полицию как можно скорее», - добавляет она.