«От 40 до 60 минут»: Владимир Зеленский признался, чем занимается в свободное время

Однако для спорта он все же старается находить немного времени. Это позволяет ему держать себя в тонусе.

«Если честно, я стараюсь еще следить за собой, немного заниматься зарядкой, спортом», – поделился Зеленский в интервью немецкой журналистке, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

Он рассказал, что старается уделять время спорту, где бы он ни был. В день на это может уходить от 40 минут до часа.

«Пытаюсь иметь 40 минут – максимум один час – для любых движений. Скажу вам откровенно, просто гулять у меня нет возможности, поэтому у меня есть большой комплекс в любом месте. Даже здесь я могу это сделать. Имеет значение только одно – это побороть лень утром или поздно вечером, когда возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет», - добавил президент.