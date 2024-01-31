Водка и пончики: секреты молодости 74-летней модельера Веры Вонг

Во время работы в индустрии моды она никогда не задумывалась о молодости, потому что ежедневно работает с «самыми красивыми женщинами в мире». Поэтому она считает их своими музами и полагает, что это «возможно, продуктивный способ справиться со старением». «Знаете, старение, уныние и болезни – это слишком старомодно, потому что в жизни люди должны учиться и развиваться и продолжать расти тем или иным способом. В любом возрасте», – подчеркивает Вера.'

Она носит светло-голубые солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза

По роду своей деятельности Вера вынуждена постоянно смотреть на экраны телефонов, компьютеров и телевизоров. Она считает, что очки, созданные для защиты глаз, очень важны для сохранения радужки и зрачков: «Мы должны быть внимательны, потому что вред рано или поздно настигнет нас».

Кстати, у Веры Вонг собрана внушительная коллекция из более чем тысячи пар солнцезащитных очков с 1973 года, когда она была редактором аксессуаров в Vogue.

Ее физические упражнения – езда на велосипеде и игра в гольф

Вера предпочитает легкие и быстрые силовые тренировки и не поднимает веса тяжелее полутора килограммов. Ее любимое упражнение – езда на велосипеде, и она любит кататься по окрестностям, когда у нее есть свободное время.