Существует множество способов выглядеть как можно дольше молодыми. Эксперты советуют высыпаться, правильно питаться и ежедневно заниматься спортом. Но 74-летняя модельер Вера Вонг раскрыла еще несколько секретов, которые могут быть очень полезны при уходе за кожей, разумом и телом, пишет Womanhit.
Водка и пончики: секреты молодости 74-летней модельера Веры Вонг
Окончив колледж в США в 1971 году, Вонг начала работать в журнале Vogue в качестве ассистента директора моды, а затем в возрасте 23 лет стала редактором моды. Она проработала там 17 лет. Только в 40, после непродолжительной работы в Ralph Lauren, она открыла свою собственную компанию.
После успешной карьеры она одевала самых известных людей в мире, включая Мишель Обаму, Викторию Бекхэм, Мэрайю Кэри и многих других. «Я считаю, что работа сохраняет молодость и стимулирует», – сказала Вера в одном из интервью.
«Я работаю очень долго, я вырастила двух дочерей. Главное – работа, сон, коктейли из водки и не слишком много солнца», – призналась икона стиля и молодости. Что еще мы можем взять на заметку?
Она использует детское масло в ванной
У Веры Вонг много аллергий, поэтому она очень осторожна в выборе средств, которыми пользуется. Когда она была моложе, то принимала душ, но теперь ей нравится принимать ванну, тем более что она успокаивает. «Одна из самых важных процедур для моей кожи – увлажнение. Поэтому я использую обычное детское масло, оно очень помогает питать и успокаивать. Второе по важности средство – это крем для загара, я предпочитаю использовать увлажняющий с SPF 30», – говорит она.
Вера считает, что быть продуктивной — это хороший способ борьбы со старением
Во время работы в индустрии моды она никогда не задумывалась о молодости, потому что ежедневно работает с «самыми красивыми женщинами в мире». Поэтому она считает их своими музами и полагает, что это «возможно, продуктивный способ справиться со старением». «Знаете, старение, уныние и болезни – это слишком старомодно, потому что в жизни люди должны учиться и развиваться и продолжать расти тем или иным способом. В любом возрасте», – подчеркивает Вера.'
Она носит светло-голубые солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза
По роду своей деятельности Вера вынуждена постоянно смотреть на экраны телефонов, компьютеров и телевизоров. Она считает, что очки, созданные для защиты глаз, очень важны для сохранения радужки и зрачков: «Мы должны быть внимательны, потому что вред рано или поздно настигнет нас».
Кстати, у Веры Вонг собрана внушительная коллекция из более чем тысячи пар солнцезащитных очков с 1973 года, когда она была редактором аксессуаров в Vogue.
Ее физические упражнения – езда на велосипеде и игра в гольф
Вера предпочитает легкие и быстрые силовые тренировки и не поднимает веса тяжелее полутора килограммов. Ее любимое упражнение – езда на велосипеде, и она любит кататься по окрестностям, когда у нее есть свободное время.
Однако ей, в целом, не очень-то нравится заниматься спортом. «Я предпочитаю играть в гольф. Я совершенно в нем ужасна, но полна энтузиазма. Это не спорт, это скорее активная медитация с элементами стратегии», – признается всемирно известный дизайнер.
Вера с удовольствием ест вредную пищу
Кухня Веры состоит из двух телевизоров, морозильника для мороженого, холодильника для газировки и холодильника для полезных продуктов. «У меня есть кладовая для конфет, кладовая для хлопьев и кладовая для того, что называется «оранжевой едой», в которую входят читосы, «Золотая рыбка» от Pepperidge Farm и всевозможные чипсы (которые я просто обожаю).
Я ем много Макдоналдса. И еще добавляю Oreo McFlurry. Я знаю, люди говорят, что все это вредно, но я так не думаю. Это не намного хуже, чем многие другие продукты», – признается Вера. Она также является большой поклонницей Dunkin Donuts.