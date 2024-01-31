Популярная эстонская группа не попавшая в финал Eesti Laul: «Мы до сих пор не успокоились»

В этот раз в эфир футбольного шоу Unibet пришли участники группы Traffic Йоонас Маттиас Сарапуу и Сильвер Лаас, а также Эстони Кохвер и Lancelot из группы 5MIINUST. Обсуждался и полуфинал конкурса Eesti laul, куда прошли 5MIINUST, но не Traffic.

«Самое поганое - это все люди, которые подходят, и ты должен говорить обо всех хорошо. Ты просто выпадаешь из игры, а потом тебе приходится безумно хвалить всех остальных. Б*я, на самом деле хочется послать вас всех в ж**у», - огрызнулась Сарапуу в эфире шоу.

«Все говорили, что вы пройдете, в этом не было сомнений, порталы со ставками и все такое, в конце концов я и сам начал верить», - добавил солист группы Traffic Сильвер Лаас. «Одна из ошибок, которую вы совершили, - не нарядили Мерилин Мялк в костюм звезды», - говорит член группы 5MIINUST Эстони Кохвер.

«У меня есть ощущение, что теперь она оживет, эта история», - сказал Лаас, добавив, что радио уже подхватило эту историю: «Теперь мы свободны от Eesti Laul и можем сами продвигать и рекламировать песню и делать с ней все, что хотим».

Смотрите и слушайте другие впечатления от Eesti Laul в видео: