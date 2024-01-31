Умерла звезда сериала «Клон»

Жандира Мартини начала карьеру на телевидении в 1966 году, снялась во многих проектах, но настоящая популярность пришла к ней вместе с сериалом «Клон», который стал культовым в странах Латинской Америки и в Европе. В нём актриса сыграла Зорайде - помощницу главной героини Жади. Зорайде, которая во многом заменила Жади мать, со временем стала у зрителей одним из любимых персонажей сериала.

Звёзды «Клона» уже прокомментировали печальную новость. «Она ушла от нас, моя вечная Зорайде. Возможность работать с тобой была подарком», - написала в соцсетях сценаристка «Клона» Глория Перес.

«Прекрасная коллега, очень весёлая, любящая, талантливая, идеальная! Спасибо тебе за твоё большое сердце», - так отреагировала на новости актриса Летисия Сабателла, сыгравшая в «Клоне» Латифу.

Бразильский сериал «Клон» начал выходить в 2001 году у себя на родине, а в 2004-м добрался до нас. Сериал сразу же стал мегапопулярным. Небывалый успех во многом был связан с нетипичным для такого рода мелодрам сюжетом, в котором сплелись проблемы мусульман, клонов и наркозависимых.