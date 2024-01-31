ФОТО ⟩ «Приятно наблюдать за тем, как растут мои дети!» Юри Ратас празднует совершеннолетие дочери

«Сегодня особенный день в нашей семье, потому что моя дорогая дочь Мариэль открывает новую главу своей жизни – ей исполняется 18 лет!» – радостно сообщает Юри Ратас в Instagram. Политик также делится фотографиями, на одной из которых запечатлена его дочь в младенчестве.

В сентябре прошлого года Юри и Карин отпраздновали 18 лет со дня свадьбы. «Дорогая Карин. Мне повезло, что ты у меня есть. Ты любящая супруга, лучшая мать для наших четверых детей и восхитительная жена. Эти восемнадцать лет брака пролетели с интересом и крепким хватом руки об руку. Мне с тобой хорошо и я с уверенностью могу продолжать думать о дальнейших планов», – написал тогда Ратас в своем посте в социальных сетях.