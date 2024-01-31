Неизлечимо больная Селин Дион сделала важное заявление и напугала фанатов

«Последние пару лет были для меня испытанием - я осознавала свое состояние и училась тому, как жить с ним, управлять и не позволять ему определять меня. Поскольку путь к возобновлению моей исполнительской карьеры затянулся, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, помочь другим, у кого такой же диагноз», - сказала Селин Дион.