Больше двух лет актриса борется с неизлечимым заболеванием - синдромом скованности мышц. Новости о состоянии Селин Дион появляются редко, и они довольно противоречивые. Ее сестра Клодетт повторяла, что певица не теряет надежды на выздоровление. Параллельно в Сети судачили, что болезнь довела ее до инвалидной коляски, да и вообще контролировать мышцы звезда больше не может.
Неизлечимо больная Селин Дион сделала важное заявление и напугала фанатов
Выдыхают фанаты лишь тогда, когда на связь через Instagram выходит сама Селин. Но накануне в ее аккаунте появился пост, из-за которого аудитория певицы почувствовала себя неоднозначно.
В социальной сети появилась черно-белая фотография, увидев которую поклонники не на шутку напряглись. Текст под снимком - анонс к документальному фильму «Я есть: Селин Дион», снимать который певица начала во время борьбы с неизлечимым заболеванием.
«Последние пару лет были для меня испытанием - я осознавала свое состояние и училась тому, как жить с ним, управлять и не позволять ему определять меня. Поскольку путь к возобновлению моей исполнительской карьеры затянулся, я поняла, как сильно мне не хватало возможности видеть поклонников. Во время своего отсутствия я решила, что хочу задокументировать эту часть своей жизни, попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном заболевании, помочь другим, у кого такой же диагноз», - сказала Селин Дион.
И хотя некоторые фанаты Селин рады узнать больше о том, как она жила все месяцы своего отсутствия в публичном поле, самые мнительные заподозрили, что фильм она начала снимать не просто так.
«Звучит жутко, будто она готовится к смерти», - написал поклонник в комментариях. «Подпись в конце "Команда Селин". Почему она сама не выходит на связь?» - забеспокоился другой.