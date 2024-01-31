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КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ⟩ Счастливая жизнь Меган и Гарри висит на волоске

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В Великобританию Меган Маркл и принц Гарри прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных".
В Великобританию Меган Маркл и принц Гарри прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных". Фото: Peter Dejong

С момента отказа от королевских обязаннстей и отъезда Меган Маркл и принца Гарри за океан прошло почти четыре года. Все это время герцоги Сассекские пытались показать свою состоятельность и независимость и брались за самые разные проекты. Сын короля даже автобиографическую книгу написал, пишет Womanhit.

Но финансовая ситуация семьи ухудшается день ото дня. Поэтому экс-актриса уже всерьез обеспокоена тем, что же будет дальше. Инсайдеры говорят, что в жизни супругов настал критический момент.

«Меган очень обеспокоена деньгами, потому что они тратят их впустую и не получают того, что ожидали. Они так быстро потратили кучу денег и уже не находятся в той сильной позиции, в которой они когда-то были. Меган пытается взять на себя ответственность, но может быть слишком поздно», – пишет The Mirror.

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