КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ⟩ Счастливая жизнь Меган и Гарри висит на волоске

Но финансовая ситуация семьи ухудшается день ото дня. Поэтому экс-актриса уже всерьез обеспокоена тем, что же будет дальше. Инсайдеры говорят, что в жизни супругов настал критический момент.

«Меган очень обеспокоена деньгами, потому что они тратят их впустую и не получают того, что ожидали. Они так быстро потратили кучу денег и уже не находятся в той сильной позиции, в которой они когда-то были. Меган пытается взять на себя ответственность, но может быть слишком поздно», – пишет The Mirror.