С момента отказа от королевских обязаннстей и отъезда Меган Маркл и принца Гарри за океан прошло почти четыре года. Все это время герцоги Сассекские пытались показать свою состоятельность и независимость и брались за самые разные проекты. Сын короля даже автобиографическую книгу написал, пишет Womanhit.
КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ⟩ Счастливая жизнь Меган и Гарри висит на волоске
Но финансовая ситуация семьи ухудшается день ото дня. Поэтому экс-актриса уже всерьез обеспокоена тем, что же будет дальше. Инсайдеры говорят, что в жизни супругов настал критический момент.
«Меган очень обеспокоена деньгами, потому что они тратят их впустую и не получают того, что ожидали. Они так быстро потратили кучу денег и уже не находятся в той сильной позиции, в которой они когда-то были. Меган пытается взять на себя ответственность, но может быть слишком поздно», – пишет The Mirror.